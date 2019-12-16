Projenin başarısı tescillenmiş oldu ‘BELEDİYE MAHALLEMİZDE'ye büyük ödül

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği ‘Belediye Mahallemizde' projesi, Talas Belediyesi'ne ödül getirdi. Tüm Türkiye'nin dikkatini çeken ve kısa sürede diğer belediyeler tarafından da örnek alınarak uygulamaya konulan Belediye Mahallemizde projesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan Golden City Awards 2019 yılı değerlendirmesinde ‘En Başarılı Proje' ödülüne layık görüldü. Başkan Yalçın ödülü, düzenlenen törenle aldı.

İstanbul Green Park Otel'de düzenlenen törene katılarak ödülü alan Başkan Yalçın, burada yaptığı konuşmada projenin kısa zamanda çok büyük olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, “Biliyorsunuz kırsal mahalleler biraz daha fazla dokunmaya ihtiyacı olan yerler. Benim ilçeme bağlı 22 kırsal mahallenin hepsine üçer gün zaman ayırdık ve hizmete gittik. Talas Belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin, su ve kanalizasyon idaremizin, elektrik şirketinin ve doğalgaz idaresinin 45 tane iş makinesi, 100 tane personeli köye gittik ve baştan aşağı ne eksiği varsa giderdik. Okullarını, camilerini, parklarını, sosyal tesis binalarını tamir ettik, çevre düzenlemesini ve ilaçlamasını yaptık, yollarının bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Bunların hepsi 3 gün sürdü ve sonuçta herkes çok memnun ve mutlu oldu. Daha sonra aynı şeyi bir başka köyde devam ettirdik. Böyle üçer günlük dokunuşlarla köylerimizi ihya, orada yaşayanları mutlu ettik. Bu projeyi ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Yalçın, konuşmasının son bölümünde de bunun bir takım çalışması sonucu ortayı çıkan başarı olduğuna vurgu yaptı ve emeği geçen tüm belediye personeli adına, ödülü birlikte almak üzere Başkan Yardımcısı İlker Sülev'i sahneye davet etti. Başkan Yalçın sözlerini “Bu ödülü şehrimiz ve ilçemiz adına almaktan büyük mutluluk duyuyorum.” şeklinde tamamladı.

Talas Belediyesi'ne ödülünü, Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık verdi.