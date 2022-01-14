Protokolden Kepez çıkarması

Kepez Mahallesini ziyaret eden heyet, yapılan çalışmaları ve yapılacak olan yatırımları yerinde inceledi. Talas Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda, belediye ve valilik iş birliğiyle yaptırılmakta olan ortaokul inşaatı da yerinde görüldü. İncelemelerin ardından Kaymakam Yaşar Dönmez ile birlikte mahalle kahvehanesinde Kepezlilerle bir araya gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, kırsal mahallelerin kalkınmasını önemsediklerinin altını çizdi. Kırsala yatırımın devam edeceğini ifade eden Başkan Yalçın, seçim döneminde söz edilen projelerin bir bir gerçekleştiğini söyledi. Gençlerin; ülkenin geleceğini oluşturduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, iyi şartlarda eğitim almış gençlerin yarınları daha güçlü kurağını belirtti. Başkan Yalçın konuşmasına şöyle devam etti: “Buraya bir gelişimizde yaşlı bir teyzemiz okul istedi, ‘çocuklarımız kışın üşüyor' dedi. Ben bir öğretmenim, o yüzden bu okul ihtiyacı içime oturdu. Akabinde vali beye gittik okul için izin istedik, bir miktar da yardım istedik. Vali bey sağ olsun geri çevirmedi. Hemen okulun temelini attık su basmanına kadar yaptık. Daha sonra dönemin milli eğitim bakanının yanına gittik ondan da yardım aldık. Okulumuzu bu duruma getirdik. Bu memleketin geleceği, bizim çocuklarımız için bu okulu tamamlayacağız inşallah. Bizim kulağımız seste, gönlümüz burada inşallah. Gelecek nesilleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Kaymakam Dönmez de kırsal mahallelerin çok önemli olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'ın bu öneme göre hareket ettiğini belirtti. Kırsala yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür eden Kaymakam dönmez, “Ben başkanımıza ve belediyemize teşekkür ediyorum sağ olsunlar gayret ediyorlar. Okul için de ayrıca teşekkürlerimi belirtiyorum. Okulumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.