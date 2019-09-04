Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir”

Buzkan konuşmasında, ”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir” dedi.

İlkokula başlayacak öğrencilerin okula adaptasyon sürecinde zorluk yaşadıklarını ve ailelerin çocuklara okul açılmadan bir süre önce konuşarak bu süreci daha kısa sürede atlatabileceklerini belirten Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, üniversite sınavına hazırlanacak olan öğrencilerde gelecek kaygısının daha fazla oluğu için şiddete eğilim anlamına gelen psikopotoloji belirtilerinin de görülebileceğini belirtti.

Çocukların okula başlamasından sonra sosyal ilişkilerinden koparılmaması ve ders çalışma baskısına maruz bırakılmaması gerektiğini söyleyen Sevim Buzkan Ertuğrul, “Çocukların okula başlama dönemi başladı ve aileler de çocuklar da bu konuda kaygılılar. Çünkü uzun süren bir tatil sürecinden sonra, okula adaptasyon süreci olacak. Şunu unutmamalıyız ki, aile çocuklarıyla bu konuyu konuşmalı ve her gün olmamak kaydı ile yavaş yavaş okulun açılacağını, bu dönemde yaşanacak sıkıntıları ve ders programlarını konuşmalı. Konuştuğumuz süre içerisinde çocuğun adaptasyonu daha kolay olabiliyor ama çocuk bir anda okula başlarsa adapte olmakta zorlanabiliyor. Bunu sürekli konuşmak da çocukları okula başlamaktan soğutabilir. Bu yüzden konu bugün konuşuluyorsa, okula yakın bir zamanda yeniden konuşularak tamamlanabilir. Unutmamak lazım ki, her çocuğun adaptasyon süreci farklıdır. Bazıları kolay bazıları da zor adapte olabilirler ama biz bu süreç için 1 aylık bir zaman belirtiyoruz. Bu süreçte hem aileler hem de çocuklar adapte olmuş olacaklar okullarına. Okulun açılış sürecinde ailelerin hemen çocukların ders çalışmasını beklememesi gerekiyor çünkü onlar için de yeni bir süreç başlayacak. Kaliteli zamanı eksik etmemeleri gerekiyor yani çocuk okula başladı diye sosyal ilişkilerinden kopmamalı. Okul ilişkilerine göre sosyal aktiviteler aile ile birlikte kademeli şekilde devam etmeli. Bunlarla beraber çocuk okula kolay bir şekilde alışacaktır” dedi.

Sevim Buzkan Ertuğrul, adapte olamayan öğrencilerin aileleri ile öğretmenlerinin iş birliği içinde olması ve bu süreç uzarsa uzmanlara başvurulması gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“İlkokula başlayan çocuklarla üniversite sınavına hazırlanacak olan çocuklar arasında da adaptasyon farkları mutlaka olacaktır. Üniversite sınavına girecek çocukların da bir çoğunun daha yoğun kaygıları var. Bu dönemde psikopotolojilerle karşılaşmak çok daha sık olacaktır. O yüzden bu dönemlerde adaptasyonla veya ders çalışmayla ilgili problemler yaşanıyorsa mutlaka bir uzmandan destek almak lazım. İlkokula başlayacak öğrenciler için bu süreç, anne babadan ve oyundan ayrılmayla bağlantılı çok daha paralel olacaktır. Bu sebepten 1 aydan daha uzun bir süre okula gitmek istemeyebilir, ağlayabilir, ders çalışmak istemeyebilir, öğretmen ve arkadaşlarına adapte olmak istemeyebilir. Aileler telaşa kapılmadan bir süre bekleyerek öğretmen ile iş birliği yapmalı. Bunun sonucunda da ilkokul ve anaokulunda okuyan çocukların da adapte olduğunu görüyoruz. Adapte olamayan çocukları da 1 aydan uzun sürüyorsa eğer, mutlaka bir uzmandan destek alarak devam ettirmeliler. Sıkıntılar giderek artıyorsa bir problem var demektir ve bunlar çok rahat psikoterapi ile çözülebilir.”