PÜİS Bölge Başkanı Polat: "KDV ÖTV'ye eklenirse kaçakçılık biter"

Üretim olmadığı için listelere giremediklerini ancak 333 meslektaşının organizenin 7-8 katı vergi verdiğini aktaran Polat; Yüzde 36,5 gibi milli hasılaya destek veriyoruz" dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan PÜİS Bölge Başkanı İbrahim Polat, önümüzdeki ay sonuna doğru seçimlere gideceklerini ve projelerin tamamlanması için yeniden aday olacağını ifade ederek; "Adalet kadıya mülk değildir. Buraya gelirken ömür boyu bu koltukta oturacağımı hiçbir zaman düşünmedim. Yeni insanlar gelecek, yeni fikirler ortaya çıkacak. Daha güzel şeylerin yapılabileceğine inanıyorum. Belirli projelerimiz vardı, biraz eksik kaldı. Bir dönem daha devam edip bu projeleri tamamlamayı düşünüyoruz. Seçimlerden sonra bizim de bir seçimimiz var. İnşallah tekrar bir süre daha devam edeceğiz" dedi.

"Yıl sonuna kadar tahmini 100 tane istasyon olacak"

Yıl sonuna kadar 100 tane elektrikli araç şarj istasyonu kuracaklarını kaydeden Polat; "Kayseri'de şuan 73 elektrikli araç kayıtlı. Elektrikli araç şarj edebilir istasyonları şehir içinde ve özellikle çevre yollarda artıracağız. Hızlı bir şekilde gireceğiz, yıl sonuna kadar tahmini 100 tane istasyon olacak. Bunun maaliyetini hiçbir meslektaşımıza yansıtmadan yapacağımız projelerimiz var. Bunu yapan büyük şirketler var; ruhsat paramız, trafomuz, tentemiz dahil yapacak. Biz sadece kar marjında anlaşacağız. Bunu oluşturduk. Biz, bize gelen insanlarla alışveriş yapmak istiyoruz. Bizim ekmek yediğimiz insanlara ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"OSB'nin 3 katı kadar vergisi var"

Yakıt fiyatlarının yukarıya doğru fırlamaya başladığını belirten Polat, 1 litre akaryakıtta 25 kuruş kazandıklarını kaydetti. OSB'nin 8 katı vergi verdiklerinin de altını çizen PÜİS Bölge Başkanı İbrahim Polat, "Biz insanlara görmediğimiz bir şeyi satıyoruz ve biz de bundan para alıyoruz. Geliyorsunuz, yanaşıyorsunuz ve de çok çabuk bitiyor. Bize 100 TL veriyorsunuz, biz 7 TL'sini kazanıyoruz. Öncesinde yaptığımız feryadımız kalmadı, başa baş konuma gelmeye başladık. Biz ülke bu durumdayken milyonlar kazanalım derdinde değildik. Ama biz ayakta duralım, krizle birlikte cebimizdekilerin hepsini harcadık. 2 litrede 2 lirayı bulan kar marjımız var, ama 1.50 TL kadar sabit giderimiz var. İşçilik maaliyeti 0,210 kuruş, nakliye maaliyeti 350 kuruş, kredi kartı maaliyeti 310 kuruş, genel giderler olarak 260 kuruş tutuyor. Bunların içerisinde bize kalan 25 kuruş. O da bize yetiyor. Zam geldiği zaman yüzde 18 aradaki fark KDV'sini, aynı zamanda da yüzde 23 gelir vergisini otomatik ödüyoruz. Ama düşüş olduğu zaman biz bunu gelir vergisinden düşemiyoruz. 10 lira zam geldiyse biz 10 lira kazanmıyoruz, 6 lira kazanıyoruz, 4 lirasını otomatik olarak vergiye veriyoruz. Kayseri'de eski birkaç firma haricinde vergi dairesine borcu olan meslektaşımız yok bizim. Üretim olmadığı için listelere giremiyoruz ama 333 meslektaşım organizenin 7-8 katı vergi veriyor. Yüzde 36,5 gibi milli hasılaya destek veriyoruz. Motorinde 6, benzinde 5.5, LPG'de 3.5 TL vergi alınıyor her litrede. Son zamanlarda brent petrol biraz yukarıya fırlamaya başladı. Yukarıya doğru tırmanış devam edecek. Bununla birlikte jeopolitik durumlar, faiz politikaları, ABD'deki bankaların batması, arz talep dengesi, döviz piyasası etkenlerden dolayı yukarıya doğru gidişat söz konusu" diye konuştu.

"KDV ÖTV'ye eklenirse kaçakçılık biter"

KDV'nin ÖTV'ye eklenerek sabit kalmasıyla kaçakçılığın biteceğini sözlerine ekleyen Polat; "ÖTV rakamları eskiden KDV'nin üzerindeydi oransal olarak. Şuanda KDV'nin altında kaldı. Esasında kaçakçılığın bitmesi için KDV'nin ÖTV'ye eklenip sabit kalmasını istiyoruz. Sabit olursa 30 lira da olsa 5 lirası vergidir. Yoksa her gelen zamla birlikte vergi de arttığı için ister istemez bir yük ortaya çıkıyor. Yani KDV, ÖTV'ye eklenirse kaçakçılık bitmesinde etkili olacaktır" şeklinde konuştu.

PÜİS Bölge Başkanı İbrahim Polat, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde şehirdeki istasyonlarda hasar oluşmadığını da ifade ederek; "Kayseri'de eski istasyonumuz yok, daha sonrasında hep yapı denetimle yapılmış yerler. 233 istasyonumuzda hiç hasar yok" dedi.