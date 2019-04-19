Rabia Yücel Bilek Güreşi'nde Türkiye İkincisi Oldu

Karabük'te düzenlenen Okullar Arası Bilek Güreşi Genç (B) Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Kayseri Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Bilek Güreşi Sporcusu Rabia Yüce Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okullar Arası Bilek Güreşi Genç (B) Kızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları 13-14 Nisan 2019 Tarihlerinde Karabük İlinde yapıldı.

Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Bilek Güreşi Sporcusu Rabia Yüce 55 kg sol kolda Türkiye İkincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonadan Türkiye ikinciliği ile dönen sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.