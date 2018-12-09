Rajko Rotman Kasımpaşa maçında yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Rajko Rotman Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Ligin 13.haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan tecrübeli ve başarılı futbolcu yarın oynanacak olan Kasımpaşa maçında risk edilmeyecek. Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında forma giymeyen Rotman, Kasımpaşa maçının ardından sahalara dönecek. Sakatlığı nedeniyle çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdüren Rajko Rotman önümüzdeki hafta formasına kavuşacak. Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek olan Rotman'ın yerine teknik heyet kimse şans vereceği ise merak konusu. Rajko Rotman ligin 16.haftasında Kayseri'de oynanacak olan Akhisarspor maçında yeniden formasına kavuşacak.