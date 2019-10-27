Raketler 29 Ekim Kupası için sallanıyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis İl Birinciliği müsabakaları dün başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Kortlarında yapılan müsabakalara sporcular büyük ilgi gösterdi.

12 - 14 ve 15-16 yaş kategorilerinde 40 bayan 60 erkek olmak üzere toplamda 100 sporcunun katıldığı müsabakalarda Raketler 29 Ekim Cumhuriyet kupası için sallanıyor.