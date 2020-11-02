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Raketler Cumhuriyet Kupası için sallandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası minikler, küçükler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


31 Ekim - 1 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezinde düzenlenen müsabakalara toplamda 30 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.


Müsabaka sonuçları aşağıdaki gibidir.


Minik kız


1. Ecrin Çetin


2. Ceren Kahraman


3.Hatice Ravza Gülce


4. Almina Deniz


Minik Erkek


1.Enes Yavuz


2.Talha Yavuz


3.Duran Bayram


4. Arda Aytekin


Küçük Kız


1.Elif Duman


2.Emine Çetin


3. Melike Aksu


4.Emine Eroğlu


Küçük Erkek


1.Eren Kahraman


2.Çağan San


3.Çınar Mutlu


4.Baturalp Saratlı

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