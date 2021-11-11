Rakibini sırtında taşıyan kaptan

Maç içerisinde rakip takım oyuncusunu sırtına alarak oyun dışına taşımasıyla takdir toplayan Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor'un takım kaptanı Hasan Yazgan, "Rakibimin acı çekmesine dayanamadım" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup'ta mücadele veren Yahyalıspor, geride kalan haftada Elbistanspor ile karşılaştı. Bu maçın 5. dakikasında rakip takım oyuncusu Şahin Çığlı sakatlık geçirdi. İlk müdahalesi saha içerisinde yapılan Şahin'in sedye ile kenara alınması gerekiyordu. Ancak sahada sedye olmamasından ötürü dışarı çıkamayan Şahin'in yardımına Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan yetişti ve futbolcuyu sırtına alıp kenara taşıdı.

Yaptığı bu hareket ile hem takım arkadaşlarından hem de rakip takım taraftarlarından alkış toplayan Yahyalıspor kaptanı Hasan Yazgan, "Daha önce futbol sahasında babamı kaybettim ben. Rakip takım oyuncusu sakatlanmıştı. Kenara gitmesi gerekiyordu ve ne ayağının üzerine basabiliyordu ne de onu taşıyacak bir sedye vardı. Arkadaşımın acı içerisinde olduğunu görünce yapmam gerekeni yaptım. Sırtıma alıp saha kenarına götürdüm. Ben böyle gündem olacağını hiç düşünmemiştim" dedi.