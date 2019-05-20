Ramazan ayına özel etkinlikler

Ramazan eğlencelerinde; orta oyununun vazgeçilmez karakterleri Kavuklu ile Pişekâr, canlı Karagöz ve Hacivat oyunu, gölge oyunu, meddah gösterileri, Bubble Show gibi şenlik tadında etkinlikler KAYSERmall AVM'de başladı. Gösterileri ve müzikal etkinlikleriyle de kültürel mirasların yeniden tanıtılacağı özel bir ay yaşanacak.

Özel konuklarla keyifli sohbetler

Söz konusu AVM'den yapılan duyuruya göre 6 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında keyifli sohbetler ve dinletilerle organize edilecek. Ramazan sohbetlerine katılan önemli isimler; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Kayseri İl Müftüsü Prof Dr. Şahin Güven, Lösev Kayseri Şube Başkanı Arzu Çokeken, Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Cemil Görücü, Kayseri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok olarak bildirildi.