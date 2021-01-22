İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ramazan Civelek ve Melih Okutan takıma katıldı

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Ramazan Civelek ve Melih Okutan sarı kırmızılı takım ile ilk antrenmanlarına çıktı.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Ramazan Civelek ve Melih Okutan sarı kırmızılı takım ile ilk antrenmanlarına çıktı.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Fatih Karagümrükten Ramazan Civelek ve Boluspor'dan Melih Okutan'ı renklerine bağladı. Her iki oyuncu ile resmi sözleşmeler imzalandı ve takıma katılarak çalışmalara başladılar. Ligin 21. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Dan Petrescu nezaretinde sürdüren sarı kırmızılı takımda yeni transferler takıma kısa sürede uyum sağladıkları görüldü.


Boluspor'dan transfer edilen Melih Okutan, "Kayserisporla 2,5 yıllık sözleşme imzaladım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu forma altında bana verilen her şansta elimden gelenin en iyisini yapacağım. Her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.