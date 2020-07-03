Ramazan Durdu, Yahyalıspor'dan ayrıldı

Grupta mücadele eden Yahyalıspor'da ayrılık var.

2,5 senedir Yahyalıspor forması giyen, golleri ve asistleri dikkat çeken Ramazan Durdu yeni sezonda Yeşil-Beyazlı formayı giymeyecek. Ramazan Durdu yaptığı açıklamada, “İki buçuk yıl formasını giydiğim Yahyalıspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Yahyalıspor değerli başkanı Sedat Koyuncu'ya, yönetici abilerim Hüseyin Ertuğrul, Mustafa Serdar Yücel'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrılsam da gönlüm her zaman Yahyalı'da olacak. bundan sonraki sezonda Yahyalıspor'a başarılar dilerim. İnşallah bundan sonra Yahyalıspor'a herkes sahip çıkar, kıymetini bilirler” dedi.