Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hava koşulları nedeniyle Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne alınan ve bu yıl Sun Fuarcılık tarafından organize edilen Ramazan Etkinlikleri başladı. Etkinliklerin açılış programına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her gün Kayseri, Dünya Ticaret Merkezi'nde Ramazan ayının ruhuna uygun programlar yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan etkinliklerinin açıldığı Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne giderek etkinlik alanını gezdi. Ramazan ayının manevi ruhuna uygun şekilde oluşturulan stantları gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, esnaflarla da sohbet etti.

Ramazan Etkinlikleri alanının açılış töreni Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik etti. Geçen yıllarda Kurşunlu Otoparkı'nda yapılan etkinlikleri Meteoroloji'den alınan raporlar doğrultusunda kapalı ortama aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, etkinlikleri Büyükşehir Belediyesi'nin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlayan Sun Fuarcılık'a teşekkür etti.

Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Allah bu güzellikleri elimizden almasın. Sevgili Peygamberimiz, ‘Oruçlunun susması tespih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır' buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan ayı, sadece oruç, iftar, sahur, teravih ayı değil. Ramazan ayı aynı zamanda birlik-beraberlik, dayanışma ve yardımlaşma ayıdır. Bu vesileyle terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” diye konuştu.

“İHTİYAÇ DUYANIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Konuşmasında Kayseri insanının hayırseverliğine de değinen Başkan Büyükkılıç, “Hayırsever hemşehrilerimiz, dernek ve vakıflarımız ve devlet kurumlarımız ile ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bizim bilmediğimiz, sıkıntıda olan bir ihtiyaç sahibi varsa mutlaka bizlere ulaştırılsın, mutlaka ihtiyacını gideririz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR YEMEKHANESİ HALKA AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek olan iftarlar hakkında da bilgi açıklamalarda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi yanında kurduğumuz iftar sofrasını bu yıl Büyükşehir Belediyemizin yanındaki Muhabbet Çay Bahçesi ve Büyükşehir Belediyesi Yemekhanesinde vereceğiz. Hava koşulları nedeniyle kapalı alanda iftar vermeyi uygun gördük. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemizin yemekhanesini halkımıza açıyoruz. İftar vermek isteyen hayırseverlerimiz bizlere başvurabilirler” diye konuştu.

Açılışa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de böyle güzel etkinlikler için emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ramazan Etkinlikleri Alanı'nın açılışı yapıldı.