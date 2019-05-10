Ramazan etkinlikleri büyük bir ilgiyle devam ediyor

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde yer alan Ramazan etkinlikleri, Ramazan gecelerinin uğrak mekanı olmaya devam ediyor. Ramazan gecelerine renk Ramazan etkinliklerinin sanatçı konuğu, ilahileriyle Murat Belet oldu.

Ramazan ayını, ruhuna uygun bir şekilde yaşamak isteyenler iftar sonrası Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ne adeta akın ediyor. Büyük bir ilginin olduğu Ramazan etkinlikleri iftardan sonra çocuklara yönelik aktivitelerle başlıyor. Sahneye alınan çocuklarla birbirinden güzel oyunlar oynanırken, aileler çocuklarını izliyor ya da stantlarda alışveriş yapıyor. Ramazan etkinliklerinde kültürümüzün en önemli ikililerinden Hacivat ile Karagöz de sahne alıyor. Karagöz ile Hacivat, tatlı atışmalarıyla Ramazan gecelerine renk katıyor. Ramazan etkinlikleri, teravih namazı sonrası ise her gün farklı bir sanatçı ya da fikir insanını ağırlıyor. Ramazan etkinliklerinin beşinci gününe Murat Belet katılarak birbirinden güzel ilahiler seslendirdi.

Konser sonrası Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Murat Belet'e teşekkür ederek çiçek verdi.