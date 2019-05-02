Ramazan etkinlikleri Dünya Ticaret Merkezi'nde

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri'de Ramazan etkinliklerinin bu yıl Ramazan ayı boyunca Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinde orta oyunları, meddah, oyunlar, yarışmalar ile Hacivat ve Karagöz oyunlarının da sergileneceğini duyurdu.

Saçmacı, "Söyleşi, tiyatro ve etkinliklerle dolu olacak Ramazan etkinliklerinde ünlü isimler vatandaşlarla bir araya gelecek" diyerek, Dünya Ticaret Merkezi'nde 5 Mayıs'ta başlayacak olan etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelecek olan ünlü isimleri ve tarihleri şu şekilde açıkladı:

5 Mayıs'ta Ömer Karaoğlu

6 Mayıs'ta Esat Kabaklı

7 Mayıs'ta İbrahim Sadri

8 Mayıs'ta Sıtkı Aslanhan

9 Mayıs'ta Murat Belet

10 Mayıs'ta Hüseyin Goncagül ve Yusuf Goncagül

11 Mayıs'ta Süleyman Ergüner

12 Mayıs'ta Hayati İnanç

13 Mayıs'ta Eşref Ziya Terzi

14 Mayıs'ta Fatih Koca

15 Mayıs'ta Mustafa Akfün

16 Mayıs'ta Dursun Ali Erzincanlı

17 Mayıs'ta Göksel Baktagir

18 Mayıs'ta Vehbi Vakkasoğlu

19 Mayıs'ta Ziyafet Sofrası Tiyatro

20 Mayıs'ta Serdar Tuncer

21 Mayıs'ta Mehmet Ali Bulut

22 Mayıs'ta Uğur Işılak

23 Mayıs'ta Sinan Yağmur

24 Mayıs'ta Mehmet Emin ay

25 Mayıs'ta Umut Mürare

26 Mayıs'ta Halit Erkiletlioğlu

27 Mayıs'ta Prof. Dr. Mehmet Çelik

28 Mayıs'ta Grup Tillo

29 Mayıs'ta Prof. Dr. Şahin Güven

30 Mayıs'ta Sami Savni Özer

1 Haziran'da Mehmet Diker

2 Haziran'da Halil Necipoğlu