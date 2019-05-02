Ramazan etkinlikleri Dünya Ticaret Merkezi'nde

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri’de Ramazan etkinliklerinin bu yıl Ramazan ayı boyunca Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı.
Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri'de Ramazan etkinliklerinin bu yıl Ramazan ayı boyunca Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.
Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinde orta oyunları, meddah, oyunlar, yarışmalar ile Hacivat ve Karagöz oyunlarının da sergileneceğini duyurdu.
Saçmacı, "Söyleşi, tiyatro ve etkinliklerle dolu olacak Ramazan etkinliklerinde ünlü isimler vatandaşlarla bir araya gelecek" diyerek, Dünya Ticaret Merkezi'nde 5 Mayıs'ta başlayacak olan etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelecek olan ünlü isimleri ve tarihleri şu şekilde açıkladı:
5 Mayıs'ta Ömer Karaoğlu
6 Mayıs'ta Esat Kabaklı
7 Mayıs'ta İbrahim Sadri
8 Mayıs'ta Sıtkı Aslanhan
9 Mayıs'ta Murat Belet
10 Mayıs'ta Hüseyin Goncagül ve Yusuf Goncagül
11 Mayıs'ta Süleyman Ergüner
12 Mayıs'ta Hayati İnanç
13 Mayıs'ta Eşref Ziya Terzi
14 Mayıs'ta Fatih Koca
15 Mayıs'ta Mustafa Akfün
16 Mayıs'ta Dursun Ali Erzincanlı
17 Mayıs'ta Göksel Baktagir
18 Mayıs'ta Vehbi Vakkasoğlu
19 Mayıs'ta Ziyafet Sofrası Tiyatro
20 Mayıs'ta Serdar Tuncer
21 Mayıs'ta Mehmet Ali Bulut
22 Mayıs'ta Uğur Işılak
23 Mayıs'ta Sinan Yağmur
24 Mayıs'ta Mehmet Emin ay
25 Mayıs'ta Umut Mürare
26 Mayıs'ta Halit Erkiletlioğlu
27 Mayıs'ta Prof. Dr. Mehmet Çelik
28 Mayıs'ta Grup Tillo
29 Mayıs'ta Prof. Dr. Şahin Güven
30 Mayıs'ta Sami Savni Özer
1 Haziran'da Mehmet Diker
2 Haziran'da Halil Necipoğlu