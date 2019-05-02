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Ramazan etkinlikleri Dünya Ticaret Merkezi'nde

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri’de Ramazan etkinliklerinin bu yıl Ramazan ayı boyunca Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenleneceğini açıkladı.

Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Kayseri'de Ramazan etkinliklerinin bu yıl Ramazan ayı boyunca Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.


Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinde orta oyunları, meddah, oyunlar, yarışmalar ile Hacivat ve Karagöz oyunlarının da sergileneceğini duyurdu.


Saçmacı, "Söyleşi, tiyatro ve etkinliklerle dolu olacak Ramazan etkinliklerinde ünlü isimler vatandaşlarla bir araya gelecek" diyerek, Dünya Ticaret Merkezi'nde 5 Mayıs'ta başlayacak olan etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelecek olan ünlü isimleri ve tarihleri şu şekilde açıkladı:



5 Mayıs'ta Ömer Karaoğlu


6 Mayıs'ta Esat Kabaklı


7 Mayıs'ta İbrahim Sadri


8 Mayıs'ta Sıtkı Aslanhan


9 Mayıs'ta Murat Belet


10 Mayıs'ta Hüseyin Goncagül ve Yusuf Goncagül


11 Mayıs'ta Süleyman Ergüner


12 Mayıs'ta Hayati İnanç


13 Mayıs'ta Eşref Ziya Terzi


14 Mayıs'ta Fatih Koca


15 Mayıs'ta Mustafa Akfün


16 Mayıs'ta Dursun Ali Erzincanlı


17 Mayıs'ta Göksel Baktagir


18 Mayıs'ta Vehbi Vakkasoğlu


19 Mayıs'ta Ziyafet Sofrası Tiyatro


20 Mayıs'ta Serdar Tuncer


21 Mayıs'ta Mehmet Ali Bulut


22 Mayıs'ta Uğur Işılak


23 Mayıs'ta Sinan Yağmur


24 Mayıs'ta Mehmet Emin ay


25 Mayıs'ta Umut Mürare


26 Mayıs'ta Halit Erkiletlioğlu


27 Mayıs'ta Prof. Dr. Mehmet Çelik


28 Mayıs'ta Grup Tillo


29 Mayıs'ta Prof. Dr. Şahin Güven


30 Mayıs'ta Sami Savni Özer


1 Haziran'da Mehmet Diker


2 Haziran'da Halil Necipoğlu

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