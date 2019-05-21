Ramazan Etkinliklerinde Şiir Gecesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her gün ünlü isimleri ağırlayan Ramazan etkinliklerine bu kez Şair ve Televizyon Programcısı Serdar Tuncer katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan Etkinlikleri, Ramazanın ruhuna uygun ortamı ve konuklarıyla Ramazan gecelerine renk katmaya devam ediyor. Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki Ramazan Etkinlikleri Kayserililerin özellikle iftardan sonra uğrak mekanlarından oldu.

Ramazan etkinliklerinde teravih namazı sonrası her gün ünlü bir sanatçı ya da fikir insanı Kayserililerle buluşuyor. Ramazan etkinliklerinin 16'ncı gününün konuğu Serdar Tuncer oldu. Tuncer, sahnede birbirinden güzel şiirler seslendirdi.