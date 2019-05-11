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Ramazan Etkinliklerine Büyük İlgi

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde başlatılan Ramazan etkinlikleri her gün büyük bir ilgiyle devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde başlatılan Ramazan etkinlikleri her gün büyük bir ilgiyle devam ediyor. Ramazan etkinliklerine söyleşi ve dinletileriyle Hüseyin ve Yusuf Goncagül de katıldı.


Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'nde oluşturulan Ramazan etkinlikleri her gün on binleri ağırlıyor. İftar sonrası çocuklara yönelik başlayan etkinlikler teravih namazı sonrası söyleşi ve dinletilerle devam ediyor. Ramazan etkinliklerinin altıncı gününe Hüseyin ve Yusuf Goncagül katıldı.


Hüseyin Goncagül, tuluat tiyatrosunun ünlü karakterlerinden İbiş ile birlikte sahneye çıkarak Ramazan ve nimetlerine ilişkin izleyicilerle sohbet etti ve çeşitli sorularla çocuklara hediyeler verdi. Geceye katılan Yusuf Goncagül de ilahiler ve ezgiler seslendirdi. Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım, Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Ferhat Bingül ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Hüseyin ve Yusuf Goncagül'e çiçek vererek teşekkür ettiler.

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