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Ramazan Otobüsü Yeniden Yollarda

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan Talas halkına farklı ve keyifli akşamlar yaşatmak amacıyla Talas Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Otobüsü yeniden yollara düştü.

Olumsuz hava şartları nedeniyle birkaç gündür gerçekleştirilemeyen Ramazan etkinlikleri, Yenidoğan'da yeniden vatandaşlarla buluştu.


Sanatçı Muzaffer Elitaş'ın seslendirdiği ilahilerin yanı sıra semazen ve Hacivat-Karagöz gösterileriyle Talas'ın cadde ve sokaklarını gezen Ramazan Otobüsü bu kez Yenidoğan'da sahne aldı. Otobüs, mahallenin cadde ve sokaklarını gezerken vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden etkinliklere eşlik etti.


Her zamanki gibi büyük ilgi gören Ramazan Otobüsü, Ramazan ayı boyunca Talas'ın mahallelerini gezmeye devam edecek.

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