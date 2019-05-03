Ramazan Övüç'ün şampiyonluk sevinci

Lig 1.Grupta Hekimoğlu Trabzon forması giyen Kayserili oyuncu Ramazan Övüç takımı ile şampiyonluk yaşadı.

Uzun süren sakatlık dönemini atlatan ve Hekimoğlu Trabzon forması altında başarılı maçlar çıkaran 1994 doğumlu Ramazan Övüç, önümüzdeki sezonlara daha umutlu bakıyor. Nevşehir Belediyespor karşısında 1-0 galip gelerek şampiyonluk almanın gururu içerisinde olan Ramazan Övüç, “Ligin tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyon olduk. Haklı bir başarı elde ettik. Uzun sakatlık döneminden sonra Trabzon'da yaşadığım şampiyonluk beni ayrı bir mutlu etti. Bazı şeylerin başlangıcı olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Tekrar en iyi şekilde geliyorum. Çok çalışıp inancımı kaybetmeden en iyi yerlere geleceğim” diye konuştu.

Kayseri İl Özel İdarespor, Kayseri Erciyesspor, Kayseri Şekerspor, Kırıkhanspor, 1930 Bafrasppr, Trabzonspor, Aydınspor Eskişehirspor ve Samsunspor takımlarında forma giyen Ramazan Övüç şimdi de Hekimoğlu Trabzon'da forma giyiyor.