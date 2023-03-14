Ramazan Taş'ın golü galibiyete yetmedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un başarılı oyuncusu Ramazan Taş'ın, Suvermez Kapadokyaspor'a attığı şık gol galibiyet için yeterli olmadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 19. haftasında deplasmanda Suvermez Kapadokyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Suvermez Kapadokyaspor maçında sahaya on birde çıkan ve karşılaşmanın 32. dakikasında şık bir gole imza atan tecrübeli oyuncu Ramazan Taş takımını 1-0 öne geçirdi. Attığı gol sonrası takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşayan Ramazan Taş bu sezon ligdeki üçüncü golünü attı.

Ramazan Taş, 90+3. dakikada yerini Bahtiyar Dolma'ya bıraktı. Başarılı oyuncu maçın ardından büyük üzüntü yaşadı.