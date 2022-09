Recep Bağlamış, yeniden adaylığını açıkladı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, yaptığı basın toplantısında 1 Ekim'de yapılacak seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.

KTB Toplantı Salonu'nda yapılan basın açıklamasına Başkan Recep Bağlamış, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. 1 Ekim'de düzenlenecek seçimde başkanlığa yeniden aday olduğunu söyleyen Recep Bağlamış, “Seçim tarihimizi 1 Ekim 2022 olarak kararlaştırdık. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine, bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu belirtmek istiyorum. Bu kararı almadan önce konuyu ekibimizle birlikte istişarede bulunduk. Bu şehirde ilk kez böyle güzel bir birliktelik yakaladık. Bürokrasisi, siyasileri ve iş dünyası ile güzel bir uyum ve ahenk sağladık. Bizim anlayışımızda her zaman görev istenmez verilir. Bende bu görüş ve taleplerin üzerine bize inanan değerli ekibimizle birlikte tekrar bu yola koyulduk. Beni en mutlu eden şey şudur ki, ben ve ekibim çok şükür ‘biz' olmayı başardık. Bu yüzden tüm ekibime huzurunuzda teşekkür ediyorum. Biz kimseyi kırmak incitmek bölmek istemiyoruz. Hepimiz bu şehrin birer evlatlarıyız. Birlik beraberliğin korunmasından yanayım. TOBB ve bünyesindeki Odalar ve Borsalar çok ciddi kurumlardır. Tecrübe ister, emek ister. Göreve geldiğimiz dönemde hedeflerimizden birisi odamızı sadece matbu evrak düzenleyen ve aidat tahsil eden bir kurum olmaktan çıkarmak, üyelerinin her türlü gereksinimlerini karşılayan, bürokratik işlemleri kolaylaştıran, bir borsa hüviyetine kavuşturmaktı. Çok şükür başkanlık sürecimizde bunu başardığımıza inanıyorum. Bu görev şahsımıza tevdii edildiği günden itibaren Borsamızın Şehrimize yakışır bir şekilde hizmet vermesi adına; yaptığımız çalışmalarla tarımsal ve hayvansal işlem hacmimizi yüzde yüz on altı arttırarak 6 milyon 108 bin TL'ye çıkardık. Değişmeyen tescil ücret oranına rağmen tescil gelirlerimizde yüzde 56 oranında artış sağladık. Firmalarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına ithalat, ihracat, yatırım, finans alanlarında eğitimler düzenleyerek danışmanlık hizmeti vermeye başladık. Ar-Ge ve Proje Birimini kurarak, yapmış olduğumuz 12 projeye ile Borsamıza 15 milyon TL hibe almaya hak kazandırdık. Akredite borsa çalışmalarımız çerçevesinde TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi yeniledik. Gıda ve toprak laboratuvarı kurarak uzman kadromuz ile Bakanlık onaylı olarak çalışmaya başladık. Kayserili üreticilerimizin Antep'ten, Konya'dan almak zorunda olduğu ürün ihtisas borsacılığı hizmetini Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acenteliğini alarak, üretici ve yatırımcılarımıza lisanslı depolardaki ürünlerinin alım satımı için şehrimizden hizmet almasını sağladık. En çok yatırımcı kaydeden borsa olduk” dedi.

Başkanlık döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bağlamış, “Burası Kayseri Burada İş Var” sloganıyla, İstihdam Seferberliği 'ne İl'imiz genelinde organizasyonlar düzenleyerek iş dünyasına çağrıda bulunduk. KOSGEB girişimcilik eğitimleri düzenleyerek kendi işini kurmak isteyen üyelerimize danışmanlık hizmeti verdik. Üyelerimizin Rusya ihracat rakamlarının artırılması adına Rus-Türk İş Adamları Derneği ile çalışmalar başlattık. Türk -Alman ticaretini geliştirmek adına Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) İle Almanya'ya ihracat yöntemleri ile ilgili bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Geçmişten günümüze Pastırma Şehri olarak anılan Kayseri ilimizin pastırmasını ülke çapında düzenlenen organizasyonlarda diğer coğrafi işaretli ürünlerimiz ile birlikte tanıttık. Borsamız ev sahipliğinde hububat, et ve diğer sektörlerimize yönelik ulusal konferanslar düzenledik. İlimiz ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla, istatistiksel verileri bir araya getirerek her yıl Tarım Raporu yayınlamaya başladık. Veri alt yapısı en güçlü kurum olarak çevre il ve ilçelere istatistiksel bilgi akışı sağlayarak serbest piyasada fiyatların belirlenmesinde öncü olduk. Topraksız tarım üretimine teşvik etmek için hidroponik sistem kuran ilk borsa olduk ve ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Pandemi döneminde üyelerimizin tüm işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmalarımıza devam ettik ve ilk günden itibaren aldığımız önlemler ile TSE tarafından Covid-19 Güvenli Hizmet belgesini aldık. Pandemide düzenlediğimiz online toplantılar ve seminerler ile dijital dünyaya uyum sağladık. Çerezlik ay çekirdeğinin lisanslı depolarda depolanabilmesine imkân sağladık. İlimizdeki Ziraat odaları, belediye ve birlikler ile protokol imzalayarak çiftçilerimize ücretsiz toprak analiz desteği sağladık. Ziraat odaları, belediye ve birlikler ile yapmış olduğumuz protokole bağlı olarak 3 bin 182 analizi ücretsiz olarak çalıştık. Gıda laboratuvarımızda kıyma-et, sucuk ve sosis analizlerini de yapmaya başladık. Online tescil ile üyelerimizin işlemlerini internet üzerinden yapabilmelerine imkân sağladık. Yerel firmalarımıza destek olmak amacıyla, Borsa Sanal Market E-Ticaret sitemizi kurduk. İlimize Jeotermal Enerji kaynaklı Sera bölgesi kurulmasında öncü olduk. Ticaret Bakanlığı'ndan lisans alan Kayseri'deki ilk ve tek Yetkili Sınıflandırıcı Merkez laboratuvar olduk. Ülkemiz genelinde Et ve Et ürünleri Ar-Ge merkezi kuran ilk ve tek borsa olduk. Yeni laboratuvarımızda Et ve Et Ürünlerinde, fiziksel, kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik analizlerin yapılmasını sağladık. İlimizde yetişen 4 farklı üründe ve Yeşilhisar Çerezlik Ay çekirdeğinin coğrafi işaret çalışması gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz önemli çalışmalar ve üyelerimize sağladığımız avantajlar sonrasında üye sayımızda yüzde 25 artış sağladık. Üyelerimizin sorunlarının çözümü noktasında, 86 adet sorunu ilgili Bakanlıklara ilettik. Canlı Hayvan Borsası ve Çağdaş Modern Borsa Merkezi projesini hayata geçirmek adına adımlar attık. Yeni dönem de İnşallah üyelerimiz teveccüh gösterir yeniden seçilirsek İlimize et borsası ve merkezi kazandırmak, Tarıma dayalı ihtisas OSB sayımızı 3'e çıkarmak hedefini de belirledik” ifadelerini kullandı.

Bağlamış, ekibine ve çalışmalarına güvendiğini söyleyerek, “Seçimimizin Kayserimize hayırlı olmasını diliyorum. Kayseri esnafımızın, iş insanlarımızın en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Biz bugüne aylar önceden çalışmaya başladık. Ekibimize, kendi tecrübelerimize, projelerimize, istişare kültürünün başarısına inanıyoruz. Kayseri'miz kazansın istiyoruz. Kayseri ticaretimizi bir üst lige çıkarmak için aklımızı, sevgimizi, yüreğimizi ortaya koyduk. İstihdamı artıracak, dijital dönüşüm sürecine gireceğimiz, tarımda-turizmde-ticarette çok daha başarılı olacağımız bir dönemi Kayserimiz bekliyor. Emanetiniz, emanetimizdir. Önümüzdeki dönemde de aynı çizgide çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz iş dünyasının sorunlarını dile getiriyoruz. Bu konuda da bugüne kadar yüzde 90'a yakın başarı elde ettik. İnşallah bu önümüzdeki dönemde de yolumuza devam edeceğiz. Rabbim hepimize güzel görevler yapmayı nasip etsin" dedi.

Kırmızı et fiyatları ile ilgili 5 Eylül'de açıklanacak yeni listenin, kırmızı et üreticilerinin lehine olmasını istediklerini söyleyen Bağlamış, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Öncelikle kırmızı et üreten kardeşlerimiz şu anda üretim maliyetlerinde zarar etmeye başladılar. KTB olarak Et ve Süt Kurumu ile birlikte istişarelerimiz devam ediyor. Eylül'ün 5'inde inşallah yeni fiyat açıklaması yapacaklar. Kırmızı et üreticilerimizin lehine olacak diye düşünüyorum. Biz KTB olarak, kırmızı et üreticilerimizin her zaman sorunlarını gerekli platformlarda dile getirmeye gayret gösteriyoruz. Her zaman yanlarındayız. Özellikle hububat üretiminde hem Kayseri hem de Türkiye genelinde güzel bir artış var ama üretim maliyetlerinden kaynaklanan fiyat fazlalıklarından dolayı satış fiyatları uygun değil. Örneğin Toprak Mahsulleri Ofisi arpayı 5.50 TL'ye, buğdayı 6.50 TL'ye alarak, arpada 50 kuruş buğdayda ise 1 TL destek vermeye çalışıyor. Üreticilerimiz fiyatın altına sattıkları zaman zarar ederler. Bunun ekmek ve unlu mamullere yansıma şekli de örneğin buğday 7-7.50 TL arasında olduğu için ister istemez bunlara da yansımak zorunda oluyor. Burada üreticinin herhangi bir kusuru yok, üretim maliyetlerinden kaynaklanan girdi sıkıntılarından oluşuyor. Biz yeni fiyatlarda 100 TL ve üzerinde karkas fiyatı olması isteğinde bulunuyoruz çünkü üretim maliyetleri 1 kilo kırmızı ette 100 TL'nin altında değil.”