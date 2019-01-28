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Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor’u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Talas Anayurtspor, Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu ve son 3 haftaya avantajlı girdi.


Stat: Argıncık Stadı 1 No2lu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı, Ahmet Çıtak, Burak Bulut


Talas Anayurtspor: Deniz Ülker, Doğan Bilgin, Kayhan Yılmaz, Ahmet Sürmeli, Abdülkerim Sain, Fırat Akdaş (Umut dk 60) Erhan Vurdem , Metin Yılmaz, (Mert Akgöz dk 85) Emrecan Tepedaş, Cengiz Eşme (Emrah Arslan dk 70) Süleyman Koç


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ali Kocaaslan, Burak Furkan Bakıcı, Cengizhan Üstündağ, Erdin Kaynar, Sedat Sönmez, Suat Polat, Furkan Aydın, Fatih Tekin, Duran Yılmaz, Hakan Beydilli


Goller: Emrecan Tepedaş dk 27, Süleyman Koç dk 32 (Talas Anayurtspor) Duran Yılmaz dk 90 (Amarat Gençlikspor)


Kırmızı Kart: Emrah Arslan dk 90+3 (Talas Anayurtspor)

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