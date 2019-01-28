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Recep Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubundan adım adım şampiyonluğa koşan Çamlıca Sağlıkspor, Meysuspor 7-1 ile geçerek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet Stadı 2 No'lu Saha


Hakemler: Birtan Ekren, Ömer Faruk Karaduman, Okan Ceylan


Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Murat Çağdaş Seçik, Fikri Çiğ, Eray Akyol, Seçkin Maraşlı, Ömer Gün, Enbiya Kurtuluş, Abdullah Çimen, Salih Kamacı


Meysuspor: Sefa Öksüm, Mehmet Doğanx, A.Can Tek,Yasin Burak Deniz, Emrah Rslan, Hakan Somuncu, Tolga Cansu, Volakn Aygur, Serdar Durmuş, Savaş Özdemir, Mehmet Özdoğan


Goller: Eray Akyol dk 6, Enbiya Kurtuluş dk 15-27-65, Abdullah Çimen dk 70, Salih KAmcı dk 83, Ömer Gün dk 85 (Çamlıca Sağlıkspor) Serdar Durmuş dk 8 (Meysuspor)

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