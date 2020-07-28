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Recep Güneş dünya evine girdi

Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş hayatını Fatma Güneş (Karanfil) ile evlendi.


Kayseri Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemlerinden Recep Güneş, hayatını Fatma Karanfil ile birleştirdi. Genç çiftin yakın arkadaşları olmak üzere yakın dost ve akrabalarının yanında hakem camiası, futbol dünyası ve arkadaşları da sevinçlerine ortak oldu. Yoğun ilgi olan Güneş çiftinin düğün merasimi renkli görüntülere sahne oldu. Genç çiftin sevenleri ile doyasıya eğlenirken koronavirüs tedbirlerine ise uyulduğu görüldü. Genç çifti mutlu günlerinde Güneş ve Karanfil ailelerinin yanı sıra Recep Güneş'in hakem arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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