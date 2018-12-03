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Recep Kırçıl 1. Amatör Küme 10.Hafta

Birinci Amatör Küme B grubunun şampiyonluk hedefleyen ekiplerinden Amarat Gençlikspor, ikinci yarının ilk haftasında Meysuspor’u 4-1’le geçerek yoluna kayıpsız devam etti.

Birinci Amatör Küme B grubunun şampiyonluk hedefleyen ekiplerinden Amarat Gençlikspor, ikinci yarının ilk haftasında Meysuspor'u 4-1'le geçerek yoluna kayıpsız devam etti.


Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Ali Etlikçi Güven Bülbül Yunus Emre Gerez


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Kayseri Meysuspor: Yasin Sağlam * Mehmet Doğan Yasin Burak Deniz Kadir Dana Savaş Özdemir (Dk.46 Ali Demirtaş) Hakan Somuncu Bayram Vatansever Tolga Cansu Emincan Aksoy Ahmet Kandemir İrfan Altıparmak


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit *** Ertuğ Ceylan *** Burak Furkan Bakırcı Cengizhan Üstündağ Bayram Dinçer Furkan Aydın Hakan Baydilli (Dk.76 Abdulkerim) Suat Polat Fatih Tekin(Dk.80 Turan) Duran Yılmazx Sedat Sönmez (Dk.55 Mehmet Durdu)


Goller: Furkan Aydın dk.23, Fatih Tekin dk.60, Duran Yılmaz dk.70.76 (Amarat Gençlikspor) İrfan Altıparmak dk.31 (Kayseri Meysuspor).

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