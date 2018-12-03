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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 10.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Trend Gayrimenkulspor ligin 10.

haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Rıza Öztürk, Harun Soyeşik, Serkan Yıldırım


Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Hüseyin Saltık, Yavuz Özbey, Mehmet Ali Tanrıkulu, Emre Zeren, Onur Recep Çopur, Halis Barbaros, Adem Şener, Recep Emre Kılıç, Tarık Türker Mutlu, Kadir Eren Üçal


Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen, Mehmet Faruk Medet, Erkan Kızıltan, Emre Öksüz, Samet Sarıçiçek, Engin Üçel, Durmuş Tarım, Bayram Ali, Cafer Eroğlu, Murat Tahmaz, Mehmet Balalan


Goller: Mehmet Ali Tanrıkulu dk 10, Onur Recep Çopur dk.15-81-87, Emre Zeren dk 70 (Trend Gayrimenkulspor)

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