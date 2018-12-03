Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 10.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Trend Gayrimenkulspor ligin 10.
haftasında oynadığı maçta Argıncık Esnafspor'u farklı mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Rıza Öztürk, Harun Soyeşik, Serkan Yıldırım
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Hüseyin Saltık, Yavuz Özbey, Mehmet Ali Tanrıkulu, Emre Zeren, Onur Recep Çopur, Halis Barbaros, Adem Şener, Recep Emre Kılıç, Tarık Türker Mutlu, Kadir Eren Üçal
Argıncık Esnafspor: Burak Türkmen, Mehmet Faruk Medet, Erkan Kızıltan, Emre Öksüz, Samet Sarıçiçek, Engin Üçel, Durmuş Tarım, Bayram Ali, Cafer Eroğlu, Murat Tahmaz, Mehmet Balalan
Goller: Mehmet Ali Tanrıkulu dk 10, Onur Recep Çopur dk.15-81-87, Emre Zeren dk 70 (Trend Gayrimenkulspor)