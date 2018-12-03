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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 10.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıca Sağlıkspor ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibi Yeni Esenspor’u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Çamlıca Sağlıkspor ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibi Yeni Esenspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.


Stat: Erkilet Stadı


Hakemler: Mehmet Koç, Salih Ulusoy, Soner Yüce


Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu, Murat Çağdaş Seçik, Hakan Karakaş, Ömer Gün, Fikri Çiğ, Harun Okan Yılmaz, Seçkin Maraşlı, Mesut Dalkıran, Salih Kamacı, Samet Daş, Eray Akyol ( Enbiya Kurtuluş dk 60)


Yeni Esenspor: Yasin Büyüksarı, Fatih Aslan, Oğuz Arslan, Alperen Temiztürk, Halil Eren, Emre Sağlam, Sercan Karakoç, Mustafa Karafakılı, Mustafa Furkan, Kadir Yılmaz, Onur Şimşek (Akif Korkmazyürek dk 85)


Goller: Mesut Dalkıran dk 24, Enbiya Kurtuluş dk 90+1 (Çamlıca Sağlıkspor) Akif Korkmazyürek dk 88 (Yeni Esenspor)

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