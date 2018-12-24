Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.

Stat: Yahyalı İlçe Stadı

-Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.Hafta

-Yahyalı Yerköyspor

Hakemler: Süha Adıyaman, Erkan Kırçıl, Arman Erkılıç

Saha Komiseri: Şinasi Acar

Yahyalı Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Muammer Yıldırım (Fatih Dancı dk 71), Okan Koyuncu, Durdu Mehmet Göksel, Mustafa Özkan, Ali Benli, Ayhan Aslan, Erdal Kantemiz ( Muhammet Arif dk 84), Soner Özkan (Eyüp Sarıçiçek dk.66), Ahmet Şahin, Özcan Taşdelen

Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Murat Çağdaş Seçik, Hakan Karakaş ( Salih Kamacı dk 44), Ömer Gün (Seçkin Maraşlı dk 40) Fikri Çiğ, Eray Akyol, Mesut Dalkıran, Harun Okan Yılmaz, Enbiya Kurtuluş, Abdullah Çimen (Gökhan Çevirme dk 88) Samet Daş

Goller: Mesut Dalkıran dk 44, Eray Akyol dk 50, Samet Daş dk 73 (Çamlıca Sağlıkspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Özkan dk 90 (Yahyalı Yerköyspor)