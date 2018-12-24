İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı Yerköyspor’u 3-0’lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor deplasmanda Yahyalı Yerköyspor'u 3-0'lık net bir sonuçla mağlup ederek B Grubunda yeniden liderliğe yükseldi.


Stat: Yahyalı İlçe Stadı


-Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 13.Hafta


-Yahyalı Yerköyspor


Hakemler: Süha Adıyaman, Erkan Kırçıl, Arman Erkılıç


Saha Komiseri: Şinasi Acar


Yahyalı Yerköyspor: Ayhan Baklacı, Muammer Yıldırım (Fatih Dancı dk 71), Okan Koyuncu, Durdu Mehmet Göksel, Mustafa Özkan, Ali Benli, Ayhan Aslan, Erdal Kantemiz ( Muhammet Arif dk 84), Soner Özkan (Eyüp Sarıçiçek dk.66), Ahmet Şahin, Özcan Taşdelen


Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Murat Çağdaş Seçik, Hakan Karakaş ( Salih Kamacı dk 44), Ömer Gün (Seçkin Maraşlı dk 40) Fikri Çiğ, Eray Akyol, Mesut Dalkıran, Harun Okan Yılmaz, Enbiya Kurtuluş, Abdullah Çimen (Gökhan Çevirme dk 88) Samet Daş


Goller: Mesut Dalkıran dk 44, Eray Akyol dk 50, Samet Daş dk 73 (Çamlıca Sağlıkspor)


Kırmızı Kart: Mustafa Özkan dk 90 (Yahyalı Yerköyspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.