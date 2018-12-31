Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme 14.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor, Güneşspor’u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda hafta sonu oynanan karşılaşmada Çamlıca Sağlıkspor, Güneşspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ramazan Haymana, Ahmet İnci, Furkan Uçar
Saha Komiseri: Zihni Nargiz
Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren, (Emrah Genç dk 80) Harun Okan Yılmaz, Mustafa Topaktaş, Murat Çağdaş Seçik, Fikri Çiğ, Eray Akyol, Seçkin Maraşlı, Mesut Dalkıran, Enbiya Kurtuluş, Abdullah Çimen, (Samet Daş dk 65) Salih Kamacı, (Sait Bulut dk 75)
Güneşspor: Metin Sarı, Volkan Türkmenoğlu, Cengizhan Bakar, Birkan Çelik, Fatih Aslan,(Kemal Koçak dk 75) Batuhan Bayhan, Habip Öztemir, Tunahan Git, Mehmet Yenilmez, Nuri Balcıoğlu, (Alaattin Can dk 65) Emirhan Taşdemir
Goller: Eray Akyol dk 21 ve 66, Enbiya Kurtuluş dk 26 (Çamlıca Sağlıkspor)