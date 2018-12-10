Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme A Grubu 11.Hafta

Recep Birinci Amatör Küme A Grubunda 11.
hafta karşılaşmasında lider Trend Gayrimenkulspor, zayıf rakibi Sindelhöyükspor'u 5-0 gibi farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Ali Yurtsevenyener, Ahmet İnci, Harun Soyeşik
Saha Komiseri: Şinasi Acar
Trend Gayrimenkulspor: Ebubekir Kara, Hüseyin Saltık, Yavuz Özbey, Mehmet Ali Tanrıkulu, Emre Zeren, Fethi Tekin, Kadir Eren Üçal, Tarık Türker Mutlu, Halis Barbaros, Onur Recep Çopur, Recep Emre Kılıç
Sindelöyükspor: Ali Kolsuz, Mustafa Yılmaz, Emrah Somuncu, Gökhan Yılmaz, Adem Ülker, Mert Özkara, Yusuf Suvay, Ahmet Kulbaklı, İbrahim Deringöl, Hidayet Ayhan, Ömer Salkım
Goller: Fethi Tekin dk 45-67, Kadir Eren Üçal dk 65-90, Hüseyin Saltık dk 85 (Trend Gayrimenkulspor)