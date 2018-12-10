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Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 11.Hafta

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda 11.

hafta karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, lider Çamlıca Sağlıkspor'u 3-0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu.



Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha


Hakemler: Emre Altun, Ö.Hürcan Yücel, Erkan Kırçıl


Saha Komiseri: Mehmet Yılmaz


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Ertuğ Ceylan, B.Furkan Bakıcı, Cengizhan Üstündağ, Erdin Kaynar, Bayram Dinçer, Furkan Aydınxxx, (Sedat Sönmez dk 64) Hakan Beydilli, Mehmet Durdu, Duran Yılma, Fatih Tekin


Çamlıca Sağlıkspor: Yakuphan Kocaoğlu, Murat Çağdaş Seçik, Ömer Gün, Harun Okan Yılmaz, Mesut Dalkıran, Fikri Çiğ, Hakan Karakaş, Hasan Erginer, Salih Kamacı, Samet Daş


Goller: B.Furkan Bakıcı dk 32, Ömer Gün dk 53 (kendi kalesine), Sedat Sönmez dk 88 (Amarat Gençlikspor)

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