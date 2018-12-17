Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu 12.Hafta

Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Çamlıca Sağlıkspor ile EnEs Gençlikspor karşı karşıya geldi.
5 golün atıldığı karşılamayı Çamlıca Sağlıkspor 3-2 kazanarak zirve iddiasını sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Levent Yeşilyurt, Salih Ulusoy
Saha Komseri: Nihat AKşit
Çamlıca Sağlıkspor: Eren Kocaeren, Çağdaş Seçik, Hakan Karakaş, Ömer Gün, Fikri Çiğ, Hasan Erginer, (Mesut Dakıran dk 37) Okan Yılmaz,Eray Akyol, Enbia Kurtuluş, Abdullah Çimenx, Samet Daş, (Salih Kamacı dk 65)
Enes Gençlikspor: Şaban Salih, Ahmetcan Alkan, Oğuzhan Karaket, (Mehmet Can dk 60) Selçuk Güner, Yunus Emre , Erkam Boyraz, Bekir Gürbüz, Ömer Tilki, İlker Bayeren, Adem Yönel, Kadir Aktaş
Goller: Abdullah Çimen dk 8 ve 55, Salih Kamacı dk 82 (Çamlıca Sağlıkspor) Erkam Boyraz dk 30, Ömer Tilki dk 37 (Enes Gençlikspor).