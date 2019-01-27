Recep Kırçıl Birinci Amatör Küme B Grubu

Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda B Grubunda oynanan karşılaşma Yeşilhisar Belediyespor, Güneşspor’u 2-0 mağlup etti.
Recep Birinci Amatör Küme B Grubunda B Grubunda oynanan karşılaşma Yeşilhisar Belediyespor, Güneşspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Rıza Öztürk, Mustafa Kalaycı, Erkan Kırçıl
Güneşspor: Matin Sarı, Emin Emre Altun, Cengizhan Bakar, Alaaddin Can Tancı, Fatih Aslan, Turgut Vural,Habib Öztemir, Tunahan G. X, Mehmet Yenilmez, Nuri Balcıoğlu, Emirgan Daşdemir
Yeşilhisar Belediyespor: Yasin Katı, Fatih K.Peker, Abdussamet Köse, Abdülbaki Karamanoğulları, Recep Kaçar, Furkan Ergül*** Yakup Erdoğan, Oktay Doğan, Furkan Akburak, İnanç Albayrak,Kadir Şimşek, (Harun Aslan dk 67)
GOLLER: Furkan Ergül dk 38, Harun Aslan dk 88 (Yeşilhisar Belediyespor)