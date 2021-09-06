Recep Mamur dualarla uğurlandı

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü evinde fenalaşarak dün hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki Mamur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mamur'un cenaze namazı Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Mamur, Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze namazına, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fenerbahçe eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Vavacars Fatih Karagümrük SK Başkanı Süleyman Hurma, Medipol Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Kayserispor eski başkanının tabutuna, Yukatel Kayserispor bayrağı, forması ve atkısı sarıldı.