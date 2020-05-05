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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bulunan Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında C.U. (29) yönetimindeki 38 D 9963 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte S.U. (26) ve Y.U. (2) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Hurdaya dönen araç çekici ile kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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