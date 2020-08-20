Kayseri'de kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı - Kayseri yolu 30. Kilometresinde meydana gelen kazada, C.B. idaresindeki 01 FP 017 plakalı Ford marka otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan C.B., N.B., H.B., İ.M.B., N.B., R.B. ve B.B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, jandarma ekipleri de güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.