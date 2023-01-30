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Refüje çarpan ticari araç takla attı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada refüje çarpan ticari araç takla attı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen kazada refüje çarpan ticari araç takla attı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, 06 CKA 063 plakalı ticari araç, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırılınca orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak durdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlenirken, polis ekipleri de kazaya sebep olduğu iddia edilen aracı bulmak için çalışma başlattı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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