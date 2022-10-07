Rehberlik ve Danışma Hizmetine Öğrencilerden Yoğun İlgi

Beğeniyle karşılanan uygulama ile üniversiteye yeni başlayan ve Kayseri'ye ilk defa gelen öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere hizmet verildi.

Öğrenci ve genç dostu hizmet anlayışı ile takdir toplayan hizmetlere imza atan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ERÜ kampüsü içerisi bankamatikler bölgesinde kurduğu stant ile başlattığı öğrencilere yönelik rehberlik ve danışma hizmeti öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Alo 153 İletişim Merkezi bünyesinde 153 Çağrı Merkezi ve Mobil Beyaz Masa birimleri Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde kurulan stantta üniversite öğrencilerine ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti yanında öğrencilerden gelen talep ve önerileri anlık olarak ilgili birimlere aktardı. Uygulama ile Türkiye'nin farklı illerinden Kayseri'ye gelen öğrencilere kentin tanıtımını yapan Alo 153 İletişim Merkezi personeli, ulaşım alanında toplu taşıma araçlarıyla ilgili detaylı bilgilere kolaylıkla erişim imkân sunan KBB Trafik uygulaması ve nöbetçi eczanelerden sosyal etkinlere kadar pek çok konuda bilgilerin yer aldığı Akıllı Şehir Kayseri uygulamasının tanıtımını yaptı. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile hayata geçirdiği öğrencilere yönelik hizmetler hakkında bilgiler de aktarılıyor. Bu çerçevede öğrencilere stanttaki ilgili personel tarafından, Büyükşehir'in öğrencilere sunmuş olduğu öğrenim yardımı, su faturalarında yüzde 50 indirim, Spor A.Ş, KAYTUR A.Ş ve tesislerinde yüzde 25 indirim, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti, öğrenci abonman kartı indirimi ve Büyükşehir kütüphanelerinde ücretsiz çay, çorba ikramı hizmetleri hakkında bilgiler verilirken öğrencilerin bu hizmetlerden nasıl faydalanacakları ile ilgili yönlendirmeler de yapıldı.

26 Eylül'de başlayan uygulama çerçevesinde kısa süre içerisinde 500'ü aşkın öğrenciye ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 7 Ekim Cuma gününe kadar bu hizmetini sürdürdü.