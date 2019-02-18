Rekabet Kurumu Başkanı Torlak, KAYÜ'de Konferans Verdi

Dr. Ömer Torlak, Kayseri Üniversitesi'nde (KAYÜ) 'Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı' konulu konferans verdi. Prof. Dr. Torlak, konferansında 2018 yılında vefat eden dünyanın önde gelen İslam Bilim Tarihi araştırmacılarından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, İslam bilimine yaptığı katkılardan bahsetti.

Kayseri Üniversitesi'nde '2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında Uygulamalı Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü tarafından, Dr. Ömer Torlak'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı' konulu konferans düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe; KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Dr. Ömer Torlak, KAYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Semra Aksoylu, ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Şanlıoğlu, yüksekokul müdürlerinin yanı sıra, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının konu alındığı kısa film izlendi. Daha sonra konferans için kürsüye gelen Dr. Ömer Torlak, 'Bilim Felsefesinde Kırılmalar ve Bilim Ahlakı' konulu konferansında, bilimin insanlık tarihi boyunca geçirdiği kırılmalardan bahsetti. Prof. Dr. Torlak, “Bilimsel bilgi insanlık tarihi boyunca belli kırılmalar geçirmektedir. Ve bu kırılmalar içerisinde bilim ahlakı konusu da çok önemli hale geliyor. Bu konularda özellikle baskın kültürün, zaman zaman insanlığın belli bir alana sıkıştırma gayretine benzer şekilde, bilim felsefesi ya da bilimsel bilgi üretimi konusu da insanlık tarihi boyunca belli kalıplara sıkıştırılmaya ve bu doğrultuda gelecek nesillerin algısının bir şekilde yönetilmeye çalışıldığını görebiliyoruz. Ama yine insanlık tarihi, dili, ırkı ne olursa olsun, objektif çalışmaların sonucunda şunu da ortaya koyuyor. Bütün bu çabalara rağmen, ortak insanlık mirasında objektif sonuçlar, objektif bilgiler ortaya çıkıyor. Ve gerçekten insanlık geçmişte bu kırılmaların oluşmasına, bu kırılmaların algıları yönetme çabasına rağmen de, doğru bilgiyi, gerçeği ve hakikati, bir şekilde bu objektif çalışmaları gerçekleştiren bilim insanları sayesinde öğrenebiliyor” dedi.

Konferansında Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihine verdiği katkılara değinen Prof. Dr. Ömer Torlak, “İslam coğrafyasında Ortaçağ olmadığını, karanlık bir çağ olmadığını biliyoruz. Zaten Fuat Sezgin hoca da bunun üzerine gidiyor. 'Burada böyle bir şey yok' diyor. Tam tersine, hiç gocunmadan, insanlık tarihinin, insanlık birikiminin ortak mirasının İslam coğrafyasını kullandığını ve yaptığı tercümeler ile buna ilave katkılar sunduğunu söylüyor ve bunu ortaya koyuyor. Bundan hareketle; gerek dünya tarihini çalışanlar, gerek Avrupa tarihini çalışanlar, olaya daha objektif bakanların, bugünlerde de Türkçe'ye çokça çevrilen kitapları olduğunu biliyoruz. Bu bahsettiğimiz, Avrupa merkeziyetçiliği bakış açısının artık terk edilmeye başlandığını görüyoruz. Yani tarihi bile insanlara, Dünyaya, Avrupa merkeziyetçi olarak tanıtan bu yaklaşımın yavaş yavaş terk edilmeye başlandığını görüyoruz” diye konuştu. Akademisyenlere ve öğrencilere çeşitli tavsiyelerde de bulunan Dr. Ömer Torlak, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Vakit kaybetmeden her birimizin hangi mesleği yaparsak yapalım, öncelikle ilgi duyduğumuz disiplinlerin tarihini okuyalım. Ne olmuş orada? Kimler ne demiş? Nasıl bir gelişme kaydedilmiş? Ve daha sonra da insanlık tarihini okuyalım.”

Konferansın sonunda ise KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Prof. Dr. Ömer Torlak'a teşekkür etti. Rektör Karamustafa, “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı münasebetiyle üniversitemizde bir dizi etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikte dışarıya açık olan ilk etkinliğimizdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız, İslam Bilim Tarihine büyük katkı sağlayan hocamızdır. İlimler tarihine İslam bilimcilerinin vermiş olduğu katkıyı gösterebilmek ve bunu insanlara anlatabilmek için büyük çaba sarf etmiştir. O yüzden Fuat Sezgin hocamızı iyi örnek almalı ve onun bilim adına yaptığı çalışmalardan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Bunun yanında çok kitap okumalı, düzenli kitap okumayı kendimize bir alışkanlık haline getirmeliyiz. İleri gitmenin temelinde okumak vardır” dedi.