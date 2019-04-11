Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Kayseri'de proje teklif çağrısı başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ikinci proje çağrısı süreci Kayseri'de başlatıldı.

Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklığında finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında tanıtım programı düzenlenerek, ikinci proje çağrısı Kayseri'de başlatıldı. Mobi-Tek Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya, program hakkında bilgiler verdi.

Sağkaya, “Pek çok alanda ve pek çok sektörde büyük ölçekli projeler gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonrada bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İlk dönemimizde sadece 43 ile odaklanabilmiştik. Asıl amacımız bölgesel gecikme farklarının kapanmasıydı. Bu dönemde bütün ülkeye yayılmış bir şekilde projelerimizi alabileceğiz ve bütün illerimize destek vereceğiz. İlk dönemde 43 ile toplamda 3 milyar TL'lik yaklaşık 520 milyon avroluk fon kullandırdık. Bu kapsamda laboratuvarlar, ortak kullanım atölyeleri, arge ve inovasyonları gerçekleştirdik. Lisanslı depolar ve lojistik merkezleri yaptık. Pek çok kobinin kurulmasına vesile olabildik. Binlerce kişilik istihdam oluşmasını sağladık. Bunlardan da kıvanç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.