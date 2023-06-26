Rektör Altun: “Bayramlar, insani duygularımızı perçinleyen günlerdir”

Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Bayramlar milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani duygularımızı perçinleyen müstesna günlerimizdendir. Yüce Allah'ın bizlere bahşettiği sevgi ile küslükleri ve kırgınlıkları bir yana bırakarak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmenin en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramını, tarihi boyunca yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde olan bir millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde idrak etmenin heyecanını hep birlikte yaşamaktayız. Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını ilk günkü gibi yüreğimizde yaşamaya devam ettiğimiz şu günlerde mübarek Kurban Bayramı'nı küskünlüklerin son bulacağı, sevgi, saygı ve hoşgörünün hâkim olacağı bir bayram günü olarak yaşayacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri olmak üzere, kahraman gazilerimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile tüm İslam Aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim.”