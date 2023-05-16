Rektör Altun, ERÜ Acil Ek Binasının Birinci Etap İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Dr. Fatih Altun, kampüste yapımına devam edilen inşaat çalışmalarını incelemeye devam ediyor. İncelemeler çerçevesinde Rektör Altun, Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil ek binasının birinci etap inşaatında incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana yapımına devam edilen inşaat çalışmalarının tamamlanmasına hız veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kampüs içerisindeki inşaat alanlarını incelemeye devam ediyor. Rektör Altun bu çerçevesinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil ek binasının birinci etap inşaatında incelemelerde bulundu.

Rektör Altun, yapımı tamamlandığında mevcut Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisinin yükünü önemli ölçüde azaltacak olan ek binanın devam eden çalışmaları hakkında ERÜ Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.