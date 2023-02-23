Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Dr. Fatih Altun, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giderek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş'ta ilk olarak Sütçü İmam Üniversitesi'ni ziyaret etti. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir araya gelen Rektör Altun, Rektör Yasım'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rektör Altun, Sütçü İmam Üniversitesi ziyaretinin ardından bir diğer ziyaretini de Yükseköğretim Kurulu tarafından ERÜ ile eşleştirilen İstiklal Üniversitesi'ne gerçekleştirdi. İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile bir süre görüşen Rektör Altun, yaşanılan felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, ERÜ'nün tüm imkanları ile İstiklal Üniversitesi'nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Ziyarette Rektör Altun ve Rektör Bakan birlikte yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.