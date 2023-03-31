Rektör Altun'dan deprem bölgesinde çalışmalara katılan öğretim üyelerine teşekkür

Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem bölgesine giderek orada çalışmalar yürüten ERÜ personeline teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretler çerçevesinde Rektör Altun, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü ziyaret ederek, yaşanılan felaketin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarında bulunan öğretim üyelerine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları. Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşçı, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri ile bir araya geldiler. Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerin ardından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Rektör Altun, bölgedeki hasar tespit çalışmalarında özverili çalışmalar yürüten öğretim üyelerine teşekkür etti.

Rektör Altun, “İnşaat Mühendisliği öğretim üyelerimiz, ilk günden itibaren organize şekilde gruplar oluşturularak, Kahramanmaraş'ta, Afşin'de, Elbistan ve Göksun'da incelemelerde bulunup, gelişen hasarlar ile ilgili bir raporlama çalışması ortaya koydular. Bu çalışmalar çok kolay değil. Bölgede fedakâr bir şekilde çalışmalar yürüttüler” dedi.

Deprem felaketinin ardından İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Rektör Altun şunları kaydetti:

“Bölgede gelişen hasarlar ile ilgili bir raporlama çalışması yapılırken, özellikle beton ve donatı numunelerinin değerlendirilmesi gündeme geldi. Orada da bölüm başkanımız ve bölüm hocalarımız hızlı bir organize olarak, laboratuvarlarımızı açtı. Gerek Karayolları Bölge Müdürlüğü olsun gerekse de Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğü olsun, destek anlamında koordinasyon kurarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yetinmedik, bölgede Devlet Su işleri Bölge Müdürlüğü'nün kalibrasyon talebini gerçekleştirerek, numune kırımlarını orada da devam ettirdik. Ayrıca yapılan bu çalışmalarımızda bir yandan raporlanmaya da devam ediyor. Bunlar olması gereken çok önemli emeklerdir. Ben tüm öğretim üyelerimize özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah böyle felaketleri ülkemiz bir daha yaşamaz ve bizlere de bu manada ihtiyaç kalmaz.”

Rektör Altun'un konuşmasının ardından hasar tespit çalışmalarında bulunan akademisyenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.