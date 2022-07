Rektör Karamustafa: “Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler”

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında hain girişimin yaşandığı gecede tanka, tüfeğe, bombaya kendini siper ederek darbeci hainlere yürekleriyle karşı koyan Kahraman Milletimizin, unutulmayacak bir destan yazdığını ifade etti. Rektör Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir Millet olan Türk Milleti, hiçbir zaman başkasının himayesine girmediği gibi dünyada mazlumun, zayıfın, zorda kalanın ve aman dileyeninin her daim koruyanı ve destekçisi olmuştur. Bulunduğumuz coğrafyada Türk Milletinin varlığından ve gücünden endişelenen taşeron örgütler ve destekçileri her türlü kalleş oyunla bizleri yıkmaya, parçalamaya çalışsalar da her zaman Milletimizin gücünü enselerinde hissetmişlerdir. Bu necip Millet, geçmişten günümüze süregelen hürriyeti ile bağımsızlığına ebediyen sahip çıkacaktır. 15 Temmuz Gecesi yaptıkları hain kalkışmayla bu Milletin silahını, tankını, mermisini Milletimizin üzerine sıkan FETÖ/PDY mensubu hainler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan demokrasi ve vatan sevdalısı kahramanlarımızın çelik gibi olan tepkisiyle karşılaşmış ve oyunları anında bozulmuştur. O yüzden 15 Temmuz Kahramanlarımızla ne kadar övünsek azdır. Türk Milleti gücünü birliğinden, beraberliğinden, imanından, bağımsızlığından ve hürriyetinden almaktadır. Gerektiğinde şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan toprakları için ecdadı gibi canını seve seve vermesini de bilir bu necip Millet. Bunu yaparken de hiçbir zaman gözünü kırpmaz; çünkü çok iyi bilir ki vatan olmadan hiçbir şey olmaz, vatan olmadan gelecek olmaz, vatan olmadan hürriyet olmaz, vatan olmadan bayrak olmaz, vatan olmadan ezan olmaz, vatan olmadan namus olmaz. O sebepledir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bekası her şeyden önce gelir. Bize düşen birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza ve yerli, milli ve manevi tüm değerlerimize her zamankinden daha fazla sarılarak ve sahip çıkarak, Türkiye'mizin her alanda ileride olması için var gücümüzle çalışmak ve dünyanın güçlü ülkeleri arasında kalıcı olarak yer almasını sağlamaktır. Bunun için her daim durmadan çalışarak gayret göstereceğiz. Geleceğin güçlü ve büyük Türkiye'sinin inşasında üzerimize düşen görevi en üst düzeyde yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve dua ile anıyoruz. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. 15 Temmuz Gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz. Bu necib Millet, sizlerin kahramanlığını ve fedakârlığını asla unutmayacak ve unutturmayacaktır.”