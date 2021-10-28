Rektör Karamustafa: "Cumhuriyet, Türk Milleti için en büyük kazanımlardan biridir"

Dr. Kurtuluş Karamustafa, cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında topyekûn verdiği kurtuluş mücadelesi sonucunda varlığını ilelebet devam ettirme hürriyetini elde eden Türk Milletinin, cumhuriyetin kuruluşuyla daha da güçlendiğini ve geleceğe güvenle ve emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Cumhuriyetin ilelebet yaşatılacağını kaydeden Rektör Karamustafa mesajına; "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk Milleti, en zor durumlarda bile hızla toparlanarak ayağa kalkabilmiş ve daha güçlü olarak tarih sayfasında yer alabilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında başlatılan kurtuluş mücadelesinde kadını erkeği, yaşlısı genci, askeri sivili demeden topyekûn cephede yer alan bu millet, hürriyeti, istiklali, bayrağı ve ezanı dâhil tüm milli ve manevi değerleri uğruna canını seve seve feda etmekten kaçınmamış, vatan yoksa hürriyet ve bağımsızlık da yok anlayışı içerisinde mücadele etmesini bilmiştir. Cumhuriyet, Türk Milleti için en büyük kazanımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz' sözlerinde vurguladığı gibi Cumhuriyet bir emanettir ve bu emaneti korumak hepimizin görevidir. Cumhuriyetimizle geleceğin güçlü ve lider Türkiye'sinin inşasında önümüze engeller çıkarmaya çalışacak olanlar olacaktır, fakat bizler bir ve beraber oldukça, ecdadımızdan bize emanet olan bu cennet vatanımız ile tüm milli ve manevi değerlerimize sahip çıktıkça, aşamayacağımız engel, kat edemeyeceğimiz mesafe yoktur. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu kutlu bayram vesilesiyle bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımız ile bu vatan uğruna canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.