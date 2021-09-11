Rektör Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin kampüsünde incelemelerde bulundu

Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Yeşilhisar ilçesinde bir süre önce Kayseri Üniversitesi'ne devrolan binaların mevcut durumlarını inceleyen ve yurt olarak değerlendirilebilme potansiyeline yönelik incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsünü ve hizmet binalarını gezdi. Mevcut durumu yerinde tespit eden Rektör Karamustafa, öğrencilere konaklama imkanı sunabilmek için gerekli girişim ve çalışmaların başlatılmasına yönelik ilgili kurumlar ve yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde istişarelerde bulunulduğunu ve birlikte hareket edildiğini ifade etti.

Yeşilhisar Fuat Sezgin Kampüsündeki incelemelerinde Rektör Karamustafa'ya, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yapı ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Okan Karahan, Yeşilhisar MYO Müdürü Doç. Dr. Mürsel Karabacak, Genel Sekreter Mehmet Akkuş ile Yeşilhisar MYO öğretim elemanları eşlik etti.