Rektör Karamustafa, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi

Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenci yemekhanesini gezdi ve burada öğrencilerle öğle yemeği yiyerek sohbet etti.

Yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze derslerin başlaması ile birlikte kampüste öğrencilerle sık sık bir araya gelen ve öğrencileri dinleyen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenci yemekhanesini gezdi. Burada öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyen Rektör Karamustafa, yemek masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere yemeklerden memnuniyetini soran Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak öğrenci odaklı yaklaşımla öğrenci memnuniyetini sürekli yüksek tutmaya çalıştıklarını söyledi. Öğrenciler ise Rektör Karamustafa'ya üniversitenin imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Rektör Karamustafa'ya teşekkür ettiler.

Öğrenci Yemekhanesi ziyaretinde Rektör Karamustafa'ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu ile Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Seyfettin Kaan Altınkaynak eşlik etti.