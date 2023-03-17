Rektör Karamustafa: “Türk milleti 1915'te düşmana ‘Çanakkale Geçilmez' dedirtti”

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milletinin, 18 Mart 1915'te yedi düvelden düşmana ‘Çanakkale Geçilmez' dedirtmeyi bildiğini kaydetti.

Çanakkale Savaşında Kahraman Türk Ordumuzun her cephede ve her siperde ayrı bir destan yazdığını belirten Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale Savaşında kazanılan zafer, Kurtuluş Savaşımızın da meşalesini ateşlemiş ve Türk Milleti büyük bir özveri, azim ve fedakârlıkla tarihte eşine rastlanmayan bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Bağımsız ve hür yaşamı tarih boyunca kendine yol edinmiş olan Türk Milleti, düşmana Çanakkale'yi adeta dar etmiştir. O yüzden ecdadımızla, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinde ‘Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker, Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi. Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.' şeklinde dile getirdiği gibi, vatan, bayrak ve ezan uğruna tereddütsüz canını veren şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Çanakkale savaşında ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz kahramanlarımızın yazdığı destan öyle büyük destan ki asırlar boyunca anlatılmaya devam edilecektir. Tarihten aldığımız dersle Türk Milleti olarak geleceğe daha emin adımlarla ilerlememiz için birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılarak, çok çalışacağız, çok üreteceğiz; vatan, bayrak ve ezan uğruna gereken her türlü fedakârlığı yapmayı sürdüreceğiz. Ecdadımızdan bize emanet olan ve her karışı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan topraklarını ebediyete kadar muhafaza edeceğiz. Milli şuurumuzu sürekli yüksek tutarak, vatan sevgisini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracağız. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağız hiçbir engel yoktur. Tüm bu vesilelerle Çanakkale Deniz Zaferin 108. yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümü kutlu olsun.”