Rektör Karamustafa'dan 'Berat Kandili' Mesajı

Dr. Kurtuluş Karamustafa, 'Berat Kandili' dolasıyla mesaj yayımladı.

Mesajında Ramazan ayının habercisi Berat Kandilinin manevi değeri ve bereketine dikkat çeken Rektör Karamustafa, şunları kaydetti; "Dinimizde önemli yere sahip olan kandiller ve geceler, manevi duyguların yoğunlaştığı, af, mağfiret, tövbe ve bereket kapılarının aralandığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği müstesna günlerdendir. Mübarek üç aylardan ikincisi Şaban ayının 15'inci gecesine tekabül eden, Ramazan ayının habercisi, rahmet yüklü Berat Gecesini, günahlardan arınma, tövbe istiğfar ve dua için fırsat bilmeli ve en iyi şekilde idrak etmeliyiz. Bu vesileyle başta Üniversitemiz mensupları, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik eder, sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler dilerim.”